İspanya Kral Kupası 2018-2019 sezonu yarı final rövanş maçında, Valencia ile Real Betis takımları karşı karşıya gelecek. Kral Kupası'nın yarı final rövanşında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenen Barça, finale adını yazdıran ilk takım olmuştu. Peki, Valencia Real Betis Kral Kupası maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Valencia Real Betis Kral Kupası maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'nın ardından diğer finalist takım Valencia ile Real Betis arasında 28 Şubat akşamı TSİ 23.00'da başlayacak maçta belli olacak. Sevilya kentinde oynanan ilk maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Bu müsabakayı ülkemizde canlı yayınlayan bir kanal bulunmuyor.

İlk finalist Real Madrid'i eleyen Barcelona

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenen Barcelona ilk finalist oldu. Kral Kupası'nın son 4 yıldır şampiyonu olan Barcelona, toplamda 30 kez ile bu kupaya en fazla sahip olan takım konumunda bulunuyor.