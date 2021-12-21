Valencia, Levante'yi 4-3'lük skorla yendi
İspanya La Liga 18. hafta kapanış karşılaşmasında Valencia, ligin son sırasında yer alan Levante'ye konuk oldu. 7 golün atıldığı mücadeleyi Valencia, 4-3'lük skorla aldı.
La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde Levante, Valencia ile karşı karşıya geldi.
Estadio Ciudad'da oynanan ve toplam 7 golün atıldığı maçı konuk ekip kazandı.
Ev sahibi Levante'nin gollerini, 21. dakikada Campana, 24. dakikada Marti ve 90+1. dakikada Bardhi kaydederken, deplasman ekibi Valencia'nın gollerini ise 44. ve 85. dakikalarda Guedes, 50. dakikada (pen) ve 72. dakikada Soler kaydetti.
Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Levante'den Soldado ve Valencia'dan Racic kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Valencia puanını 28'e yükseltirken, son sıradaki Levante 8 puanda kaldı.