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Spor Valencia, Levante'yi 4-3'lük skorla yendi
Spor

Valencia, Levante'yi 4-3'lük skorla yendi

İspanya La Liga 18. hafta kapanış karşılaşmasında Valencia, ligin son sırasında yer alan Levante'ye konuk oldu. 7 golün atıldığı mücadeleyi Valencia, 4-3'lük skorla aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 05:40:00 -
Valencia, Levante'yi 4-3'lük skorla yendi

La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde Levante, Valencia ile karşı karşıya geldi.

Estadio Ciudad'da oynanan ve toplam 7 golün atıldığı maçı konuk ekip kazandı.

Ev sahibi Levante'nin gollerini, 21. dakikada Campana, 24. dakikada Marti ve 90+1. dakikada Bardhi kaydederken, deplasman ekibi Valencia'nın gollerini ise 44. ve 85. dakikalarda Guedes, 50. dakikada (pen) ve 72. dakikada Soler kaydetti.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Levante'den Soldado ve Valencia'dan Racic kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Valencia puanını 28'e yükseltirken, son sıradaki Levante 8 puanda kaldı.

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