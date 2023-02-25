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Spor Valencia, Haaland'la yarışıyor
Spor

Valencia, Haaland'la yarışıyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Süper Lig'deki son maçta 2 gol atarak 20 gole ulaştı ve Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı geride bıraktı. İki oyuncu da bu sezon 20 gol barajını aştı. Valencia, son 8 maçın 7'sinde gol atarak formunu sürdürürken, Haaland ise İngiltere Premier Lig'de 26 golle en golcü futbolcu unvanını elinde tutuyor. İki isim de Avrupa gol krallığı için 4 gol farkla yarışıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 23:06:00 -
Valencia, Haaland'la yarışıyor

Süper Lig'de 19 maçta 22 gol atan Valencia, Manchester City'nin yıldızı Haaland'ı maç başı gol ortalamasında geride bıraktı. Bu sezon 20 gol barajını aşabilen iki isim, Avrupa gol krallığı için yarışıyor.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 20 golü geçen sadece iki isim var. Fenerbahçeli Enner Valencia ve Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland.

Son 8 maçın 7'sinde imza

Deprem felaketi nedeniyle ertelenen Süper Lig maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. 2 gol Enner Valencia'dan geldi. 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü, son 8 maçın 7'sinde gol atma başarısı gösterdi.

Valencia'nın tek rakibi Haaland

19 maçta 22 gole ulaşan Valencia, maç başına 1.15 gol ortalaması yakaladı. Valencia bu oranla gol krallığındaki rakibi Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı geride bıraktı.

4 gol kaldı

İngiltere Premier Lig'de 23 maçta 26 gol atan Haaland, şu anda en golcü futbolcu. Haaland'ı takip eden isim ise Fenerbahçe'nin 22 gollü yıldızı Valencia. İki oyuncu da bu sezon 7'şer kezle bir maçta 2 ve üstü en çok gol atan futbolcular oldu.
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