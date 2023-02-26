Valencia atıyor, Fenerbahçe kazanıyor! Yok böyle istatistik

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Arabamcom Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösteren Enner Valencia, performansıyla yine dikkati çekti.

Kariyerinin en etkili sezonunu yaşayan ve ligde 22 gole ulaşan 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, takımına zirve yarışında önemli katkı sunuyor.

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın ilk 11'de oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet yaşarken, skor katkısı sunduğu maçlarda sadece 1 kere yenildi.

Takımıyla 3. sezonunu geçiren Valencia, sarı-lacivertlilerin son 5 maçta attığı 14 golün 9'una imzasını koydu.

16 kez ilk 11'de sahaya çıktı

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 22 maçın 19'unda süre alırken, 16'sına ilk 11'de başladı.

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33 yaşındaki yıldız oyuncu, ligde attığı 22 golün 21'ini söz konusu 16 maçta kaydetti.

Takımıyla bu sezon ligde 3 maça sonradan dahil olan Valencia, bu bölümde ise 1 gol bulmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, 3 maçta ise kadroda yer almadı.

Gol attığı maçlarda tek yenilgi

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın bu sezon ligde gol attığı maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu.

Ekvadorlu golcü, takımıyla ligde 12 karşılaşmada gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe bu müsabakalarda sadece Giresunspor'a boyun eğdi.

Sarı-lacivertliler, Valencia'nın gol attığı diğer 11 maçta ise 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İlk 11’de başladığı maçlarda 2 mağlubiyet

Fenerbahçe, golcü oyuncusu Valencia'nın ilk 11'de mücadele ettiği 16 maçta 2 kez yenildi.

Sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş ve Ümraniyespor'a 2'şer puan bırakan Fenerbahçe, mağlubiyetleri ise Konyaspor ile Giresunspor'a karşı aldı.

Konyaspor maçında Valencia, 22. dakikada kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakırken, Giresunspor'a karşı gol bulduğu halde takımının mağlubiyetine engel olamadı.

7 maçta 1'den fazla gol

Enner Valencia, bu sezon ligde 12 maçta gol bulmayı başarırken, 7 müsabakada en az 2 gol kaydetti.

Müsabakaların 5'inde rakip fileleri 1'er kez sarsan Valencia, 5 kez de 2'şer gol sevinci yaşadı.

Ekvadorlu golcü, 9. haftada 5-4 kazanılan Fatih Karagümrük maçında "Hat-trick" yaparken, 21. haftada 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında ise rakip filelere 4 gol birden gönderme başarısı gösterdi.

Son 5 maçtaki 14 golün 9'u Valencia'dan

Enner Valencia, takımının geride kalan 5 haftada attığı 14 golün 9'una imzasını koydu.

Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray mağlubiyetinin ardından 5 maça çıkarken, bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Söz konusu mücadelelerde Valencia, 9 kez ağları sarstı.

Kalan 5 golün 4'ü Michy Batshuayi (2), Joshua King (1) ve Attila Szalai (1) den gelir, 1 gol de rakip oyuncunun ayağından kaydedildi.