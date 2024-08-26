  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kassam'dan son dakika Hizbullah açıklaması: Düşmanın kurtuluşu yok

Tuncay Özkan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret! AK Parti'den sert tepki geldi

Rusya, Rus vatandaşlarının Muğla'ya neden gelmekten vazgeçtiğini açıkladı! Duyan isyan edecek

MHP'den Arzu Erdem açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer er ya da geç Filistin'in olacak

Libya'da petrole çökmek isteyen ülke, Türk İHA'larını uydudan fotoğrafladı! Yetmedi, 'endişeliyiz' dediler

Mehmet Metiner, "Bu artık şart oldu" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu

İşte bir gurbetçinin gözüyle Türkiye gerçekleri! Ha bu da birilerine kapak olsun

Türkiye, o hamleyi nihayet yaptı! İşte ABD’ye uykularını kaçırtacak gelişme

Ve Gabar'dan büyük müjde geldi! Dikkat çeken "Berat Albayrak" detayı
Yerel Valeler ve araç sürücüsü arasında tekmeli sopalı kavga sokağa taştı
Yerel

Valeler ve araç sürücüsü arasında tekmeli sopalı kavga sokağa taştı

Yeniakit Publisher
2024-08-26 06:08:00 -
Valeler ve araç sürücüsü arasında tekmeli sopalı kavga sokağa taştı

Tuzla'da bir otomobil sürücüsü ve bir mekanın valeleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmeli ve sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir mekanın valeleri ve bir otomobil sürücüsünün tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların ve tekmelerin yanında sopaların da kullanıldığı kavgada bir kişinin yere düştüğü ve tekmelendiği kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Elazığ'da düğün salonunda gelin- damat tarafı kavga etti
Elazığ'da düğün salonunda gelin- damat tarafı kavga etti

Yerel

Elazığ'da düğün salonunda gelin- damat tarafı kavga etti

Düğünde iki aile arasında kavga
Düğünde iki aile arasında kavga

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Düğünde iki aile arasında kavga

Ankara Toptancı Halinde kanlı kavga
Ankara Toptancı Halinde kanlı kavga

Yerel

Ankara Toptancı Halinde kanlı kavga

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23