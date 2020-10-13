Valdai uzmanlarından rapor: Dünya yeni bir gelişimin eşiğinde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dahil önemli isimlerin katılımıyla sunumu yapılan "Tarih Devam Edecek: Farklı Bir Dünyanın Ütopyası" raporunun yazarları, özellikle koronavirüs salgınının etkisi altındaki dünyanın geleceğine ilişkin öngörülerini paylaştı.

Uzmanlar, en güçlü ülkeler bile hakimiyet kuramazken, çeşitli kurumlar köhne hale geldiği ve ülkeler arasında çok taraflı işbirliğinin yolunu açtığı için dünya yeni bir gelişim aşamasının eşiğinde bulunduğunu belirtti.

Tartışmanın katılımcıları, insanoğlunun nasıl bir dünyada yaşamak isteyeceği ve panikçilerin öngördüğü gelecek karşısında daha fazla vahşete kapılmaktan ve herkesin savaşına dahil olmaktan nasıl kaçınabilecekleri gibi çeşitli hassas konuları gündeme taşıyacaklar.

Bu yılki Valday Tartışma Kulübü oturumu, salgın nedeniyle karmaşık formatta yapılacak ve yurtdışındaki uzmanlar video konferans yöntemiyle foruma katılım sağlayabilecek.