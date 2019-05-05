Valbuena görünmeyince çocuğu kenara çektiler
Dün oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından önce, seramonide ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçeli Valbuena’nın önünde seramoniye katılan çocuk, ünlü futbolcunun önünü kapadığı için kenara çekildi.05 Mayıs 2019 Pazar 11:57
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadele öncesi ilginç bir olay yaşandı.
Seremoniye uzun boylu bir çocukla çıkan Valbuena, önünde durması gereken minik taraftarı sağına aldı.
Bu görüntü sosyal medyada dün gecenin en çok paylaşılan karesi oldu.
(Kaynak: Kralspor)
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