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Vakıf’tan faizsiz kârlı birikim paketi

Düzenli birikim yapmak isteyenler için daima yenilikler ortaya koyan Vakıf Emeklilik, BES’e dahil olan yeni müşterilerine 12 ay vadeli faizsiz birikim kredisi sunuyor.

26 Nisan 2019 Cuma 10:22
Vakıf’tan faizsiz kârlı birikim paketi

Vakıf Emeklilik, BES’te KÂR Birikim Paketi kampanyası ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dâhil olan 18-35 yaş arası herkese VakıfBank’tan 12 ay vadeli faizsiz bin 500 TL’lik birikim kredisi fırsatı sunuyor. Vakıf Emeklilik ve VakıfBank iş birliği ile sektörde ilk kez düzenlenen kampanyada, 18-35 yaş arası herkes BES’te KÂR birikim paketi ile birçok avantajdan yararlanarak BES’e hızlı ve kolay bir şekilde dâhil olabiliyor.

7 milyon katılımcı 92 milyonluk fon

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ülke ekonomisine katkıda bulunmak için en önemli araçlardan biri olduğunu ve 7 milyona yaklaşan katılımcı sayısı, 92 milyon TL’yi aşan fon büyüklüğü ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ülkemizdeki potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Vatandaşları birikim yapmaya teşvik etmek için yenilikler ortaya koyduklarını belirten Genel Müdür Obalı, “Uzun dönem tasarrufların bireylerin kendilerine ve ülke ekonomisine katkısı yadsınamaz. Bu sebeple gençlerimizin erken yaşta birikim alışkanlığı kazanması bizler için son derece büyük bir önem taşıyor. Biz de gençlerimizin sisteme dahil olmalarını sağlamak adına ek faydalarla avantajlarını bugünden yaşayacakları BES’te KAR ürünümüzü çıkardık” dedi.

Aylık 125 tl katkı payı

Vakıf Emeklilik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi ile ülke ekonomisinin daha iyi yerlere ulaşacağına inandıklarının ve bunu milli bir mesele olarak gördüklerinin altını çizen Özgür ObalıBu vizyon ile çıktığımız yolda VakıfBank ile ortak düzenlediğimiz ve ismini VakıfBank’tan aldığımız BES’te KÂR kampanyamızla sisteme dâhil olmak isteyenlere toplam 3 bin TL’lik bir paket sunuyoruz. Bu tutarın bin 500 TL’lik kısmı için VakıfBank’tan sıfır faizle 12 ay vadeli kredi imkânı tanıyoruz. Geriye kalan bin 500 TL’lik tutarı ise BES’e dahil olan katılımcıların her ay 125 TL katkı payı olarak ödemelerini bekliyoruz. Müşterilerimiz isterlerse katkı payı ödemelerini 12 ay taksitle kredi kartı ile yapabilirler” açıklamasında bulundu.

 

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:22
  1. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı
  2. Bireysel Emeklilik Sistemi
  3. Özgür Obalı
  4. Vakıf Emeklilik

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