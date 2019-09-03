Vakıflardan Ekrem İmamoğlu'nun iftirasına tepki: Hiçbir yardım almadık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin bazı vakıflara para aktardığını iddia etmişti. İBB ile protokollerine son verilen vakıflar, İmamoğlu'nun sözlerini yalanladı. Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile Hoca Ahmet Yesevi Vakfı İmamoğlu'nun iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Vakıflardan yapılan açıklamalar şu şekilde:

ENSAR VAKFI: TAMAMEN KANUNLARA UYGUNDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile tahsis edilen binalardaki yurt işletmeleri tamamen mevzuata ve kanunlara uygun olarak yürütülmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın iddia ettiği gibi vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır.

Tahsis edilen 4 bina ve 2 gençlik merkezinde, İstanbul’daki yüzlerce üniversite öğrencimize güvenli ve huzurlu barınma hizmeti sağlanarak, eğitim ve öğretim hayatlarına destek verilmektedir. Bu protokol iptali ile yüzlerce gencimiz, bu çalışmalardan mahrum bırakılacaktır.

TÜRGEV: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İBB Yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ve basında yer alan 165 milyon TL’lik inşaat ve tahsisle ilgili olarak tarafımızda herhangi bir bilgi, belge ve kayıt bulunmamaktadır.

Vakfımız bahsi geçen iddialar hakkında, iddia sahiplerini ispata davet ederek resmi ve hukuki süreçleri başlatmıştır.

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI: HİÇBİR AYRIM YAPMADIK

Vakfımıza ait yurtlarımızın küçük bir bölümü, İBB tarafından kiralanan binalarda hizmetlerini yürütmektedir. Bu protokol gereği olarak Vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdî bedel asla söz konusu olmamıştır. Vakfımız, hiçbir yurt işletmesinden para kazanmayı gaye edinmediği gibi, aksine sübvanse ederek bu hizmetleri sürdürmektedir. Devletin denetimi ve gözetimi altında faaliyet gösteren vakıflara yönelik vehim ve hayal mahsulü yanlış algılar üretmek, milletimizin menfaatine ve maslahatına hizmet etmemektedir.

Hiçbir ayırım gözetmeden İstanbul’umuzun aziz misafirleri olan gençlerimize hizmet veren ve Vakfımızın da büyük maddi katkılar sunduğu bu yurtlara yönelik protokolün İBB tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini ve ayrıca meseleyi çarpıtarak iftira dolu bilgilerle kamuoyunu yanıltan itibar cellatlarını, halkımızın vicdan mahkemesine havale ediyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreçler içinde haklarımızın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

HOCA AHMET YESEVİ VAKFI: HİÇ MADDİ DESTEK ALMADIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Ağustos 2019 tarihinde yapılan açıklamada, İBB’nin bazı dernek ve vakıflar ile olan protokolü feshetme kararı aldığı belirtilmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi Derneği bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere hiçbir kurumdan maddi destek almamıştır.

Söz konusu açıklamadaki listede adı geçen kurumlardan “Hoca Ahmet Yesevi Vakfı”nın derneğimizle herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. İsim benzerliği sebebiyle yanlış anlaşılma meydana gelmiş olup, açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur.

HAYDER’in itibarına zarar verilmemesi adına, medya kuruluşlarının gerçeği yansıtmayan haber ve sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmelerini önemle rica ederiz.

KAYNAK: HABER7