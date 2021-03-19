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Ekonomi Vakıflardan aylık 10 TL’ye kiralık yer
Ekonomi

Vakıflardan aylık 10 TL’ye kiralık yer

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü; Karesi, Burhaniye, Gönen, Altıeylül, Sındırgı, Merkez, Ayvacık, Biga, Bozcaada, Havran ve Edremit ilçelerinde bulunan 26 taşınmazından bazılarını 10 TL ile bin 405’TL fiyat aralığında aylık olarak kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 13:35:00 -
Vakıflardan aylık 10 TL’ye kiralık yer

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre zirai amaçlı arsalar ise yıllık 750 TL, zeytinlik 67 bin 323 TL’den kiraya çıkarıldı. Sözleşme bitiminde kiracının devam etmek istemesi halinde idarece uygun görülmesi halinde yıllıksüreler halinde sözleşme yenilenebilir. Bu durumda kira bedelleri TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı veya emsal rayiçler dikkate alınarak artırılır.

İhaleler 30.03.2021 günü saat 11.00’da Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 Balıkesir’de gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin son müracaatlarını 29.03.2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor.

İhalelerden yasaklı olanlar ile FETÖ/PDY terör örgütüne ilgi, bağ veya iltisakları olan gerçek ve tüzel kişiler ise ihaleye katılamazlar.

Bilgi için: Balıkesir Bölge Müdürlüğ Tel: (0266 239 5723 - 24) - ( Faks:0266 244 58 25 ) - (e- posta: [email protected] Ağ:www.vgm.gov.tr) Çanakkale Bürosu Tel: (02862172139)

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