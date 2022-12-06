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Ekonomi Vakıflara ait işyerleri kiraya veriliyor
Ekonomi

Vakıflara ait işyerleri kiraya veriliyor

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ilanla her türlü vasfı yazılı taşınmazları 2022-2023 yılı için duyurulan aylık muhammen bedeller üzerinden kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 14:44:00 -
Vakıflara ait işyerleri kiraya veriliyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre sözleşme tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık  ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır. 4. sıradaki taşınmaz ihalede oluşan bedelin 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olması,  devam edecek olan müteakip yıllara (dönemler) ait kira bedellerinin bir önceki yılın kirasının TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık  ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak ve emsal ile rayiç gözetilerek belirlenmesi suretiyle, 3 yıllığına (31/12/2025 tarihine kadar) açık arttırma usulüyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilecektir.

İhale açık arttırma suretiyle 27/12/2022 tarihinde saat : 14:00’de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde (Sabuni Mahallesi, Atatürk Bulv. No:333) yapılacaktır. Kiraya verilecek  taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde İdare binasında görülebilir. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne kira/ecrimisil borcu bulunanlar ile mahkemelerde hukuki ihtilafı bulunan talipliler ihaleye kesinlikle alınmayacak.

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