Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden müthiş destek: Gazze'de 290 bin kişilik iftar yemeği!

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayının sonuna dek, soykırım altındaki Gazze’de toplam 290 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gazze’deki iki noktada günlük hazırlanan 10 bin paket iftar yemeğini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gazze’de yaşanan insani krizin etkilerini hafifletmek ve sivillere destek olmak amacıyla başlattığı program kapsamında; günlük olarak hazırlanan 10 bin kişilik iftar paketlerini, düzenli olarak bölgedeki sivillere ulaştırıyor.

 

Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deir el-Balah’ta kurulan yemek üretim noktalarında hazırlanan paketlerle, Ramazan ayı boyunca toplam 290 bin öğün iftar yemeği dağıtılması planlanıyor.

Sahada yürütülen üretim ve dağıtım planlamasının aralıksız şekilde devam ettiği programla, vakıf geleneğinin yüzyıllardır yaşattığı yardımlaşma ve dayanışma anlayışının bölgeye ulaştırılması; Ramazan ayı boyunca Gazzeli ailelerin iftar sofralarına destek olunması hedefleniyor.

