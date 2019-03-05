0553 313 94 23

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) personel alımı 2019

Vakıflar Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı son dakika. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan ilana göre Vakıflar Genel Müdürlüğü daimi pozisyonunda kamu personeli alımı yapıyor. VGM başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11-15 MART 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olma şartı aranıyor.

05 Mart 2019 Salı 11:32
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) personel alımı 2019

Vakıflar Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı son dakika. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan ilana göre Vakıflar Genel Müdürlüğü daimi pozisyonunda kamu personeli alımı yapıyor. VGM başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11-15 MART 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olma şartı aranıyor.

İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen işçi alımı yapılacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alım başvuru şartları

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

7) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş ve KPSSP93 türünden en az (60) puan almış olmak,

8) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

9) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Meslek Yüksekokullarının Aşçılık bölümlerinden mezun olmak,

2) İki yıl mesleki deneyiminin olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11-15 MART 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

2) Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede asıl olarak belirlenen adaylar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün daha sonra belirleyeceği tarihte sözlü sınava tabi

 YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1) Türkiye İş Kurumu tarafından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne gönderilen nihai liste, Genel Müdürlüğümüzün (www.vgm.gov.tr) internet sitesinde duyurulacak olup, ayrıca kişilerin adreslerine posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2) Nihai listede asıl olarak isimleri geçenler aşağıda belirtilen belgeleri getirerek İstanbul

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne şahsen müracaatta bulunacaklardır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) 2018 Yılı KPSS sonuç belgesi

2) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

3) Diploma aslı veya fotokopisi,

4) Mesleki Deneyim Belgesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:44
  1. İstanbul
  2. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) personel alımı 2019
  3. vakıflar genel müdürlüğü personel alımı 2019
  4. vakıflar genel müdürlüğü memur alımı 2019
  5. vakıflar genel müdürlüğü personel maaşları
  6. vakıflar genel müdürlüğü iş başvurusu 2019
  7. vakıflar personel alımı 2019
  8. vakıflar genel müdürlüğü burs şartları
  9. vakıflar genel müdürlüğü burs başvurusu 2019
  10. vakıflar genel müdürlüğü iletişim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu
    1. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    2. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    3. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    4. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    5. ‘Antalya’nın Rekreasyonel Kentsel..
    6. Akit TV'nin "Atatürk'ün hatırasına..
    7. PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de..
    8. 67 yıl sonra gazi torunu olduğu tespit..
    9. SDT'den Sivas ve Erzurum'da iki oyun
    10. İzmir'de 37 askere FETÖ gözaltısı!
    11. Meram’da öğrencilere geri dönüşüm..
    12. Epcamsel Mutasyumu hastası minik Melek..
    13. Boşandığı kocasını bıçakladı
    14. Hakkari’de karla mücadele çalışması
    15. Fethi Yaşar Karşıyakalılarla buluştu
    16. "Tüp bebek tedavisinde iyi embriyo..
    17. Vali Dağlı, "Eğitim hayatınız bitmeden..
    18. Başkentin içme ve kullanma suyuna sıkı..
    19. Çete lideri, benzerinin kimliğini..
    20. Dr. İbrahim Ulusoy yerel basın..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!