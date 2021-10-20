Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre özellikleri ilanla duyurulan taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesine göre hizalarında yazılı işyerleri, daire, büro vb. taşınmazlar aylık muhammen bedelleri üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadar şartnamelerine göre kiraya verilecek.

İhale Meşrutiyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:133 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İhale Salonunda sıra ile yapılacaktır.

İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE görülebilecektir.

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