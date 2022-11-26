Vakıf GYO’ya Türkiye Mükemmellik Ödülü

GYO, ‘Entegre Stratejik Planlama’ uygulamasıyla ödüle lâyık görüldü. Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, şunları kaydetti: “2020 yılında başlattığımız kurumsal gelişim projesi ile şirketimizin başarı grafiği her geçen gün yükseliyor. Vakıf GYO’nun şirket performansını üstün performans seviyesine çıkardığı bu süreci, bugün Türkiye Mükemmellik Ödülü’yle taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İş dünyasının en prestijli ödüllerinden birini kazanarak sektörümüz tarafından da örnek gösterilen bir şirket olma vizyonumuza uygun bir adım daha atmış olduk.” İncehasan, bugünün dünyasında kurumların ciroları ve kârlılıklarının yanında hedeflerinin, risklerinin, rekabetçi yönlerinin de ele alınması gerekliliğini vurguladı. 2023 için umutlu olduklarını da kaydeden İncehasan, “Gelecek yıl sektörüne örnek bir şirket olma vizyonumuzla büyümeye, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.