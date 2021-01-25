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Ekonomi VakıfBank’tan imalatçı ve ihracatçıya destek
Ekonomi

VakıfBank’tan imalatçı ve ihracatçıya destek

VakıfBank, yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla imalatçı ve ihracatçı firmalara yönelik 40 milyar liralık yeni kredi paketi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:46:00 -
VakıfBank’tan imalatçı ve ihracatçıya destek

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, geçmişte olduğu gibi bugün de değer üreten her kesimin yanında olduklarını bildirdi. Ülkesine inanan, yerli üretimden vazgeçmeyen, ihracat hedeflerine katkı sağlayan firmaların kendileri için özel bir önem taşıdığını vurgulayan Üstünsalih, “Özellikle salgın sürecinde üretime devam etmiş, tüm zorluklara rağmen istihdamdan vazgeçmemiş işletmelerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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