VakıfBank'tan Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı hizmeti

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, pandemi sürecinde sektöre hızlı ve yenilikçi çözümler sunarak, aynı anda tasarruf etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşterileri için Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı'nı geliştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı ile artık VakıfBank müşterileri, tasarruflarını kazanç kaybı yaşamadan belirli periyodlarla kullanabilecek. Düşük limitlerde de açılabilen Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı ürünü ile VakıfBank, mevduatı tabana yayarak hesap sahiplerine hem süre hem de getiri anlamında avantaj sağlıyor.

Aylık 3 aylık ve 6 aylık dönemlerde tasarruflarının ne getiri sağlayacağını bilen VakıfBank müşterileri, bu getirileri yine aynı periyodlarla vadeleri bozulmadan kullanabiliyor. Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı açtıran VakıfBank müşterileri, bir yıldan uzun vade ile açılan TL para birimindeki mevduatlara getirilen stopaj avantajından da yararlanabiliyor. 2020 yılının sonuna kadar açılacak TL para biriminde gelir vergisi stopaj oranı yüzde sıfır olarak uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, sektöre ve müşterilerine yönelik sundukları ürünlerle toplumun her kesimine dokunmayı amaçladıklarını belirtti.

Çelebi, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak sahanın sesine kulak veriyor, ihtiyaçları iyi tespit ediyoruz. Buradaki temel noktamız müşteri beklentilerini uygun bir şekilde yönetebilmek” dedi. Süreç yönetimini doğru bir şekilde gerçekleştirince ortaya çıkan ürünlerin de yüksek talep görüyor. Piyasaya sunduğumuz ürünler, müşterilerimizin birikim alışkanlıkları ve getiri beklenti sürelerini dikkate alan yenilikçi ürünler oluyor. Bu anlayışla geliştirdiğimiz Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı, daha geniş kesimin düşük limitlerle açtırabileceği, bir yandan avantajlı kazançlar sağlarken diğer yandan da belli periyodlarla ihtiyaçları için bu getirileri çekebileceği özel bir ürün oldu.

İnanıyorum ki bu hesap, pek çok kişinin aklında bulunan pandemi şartlarında nasıl tasarruf edilir sorusuna da bir yanıt olacak. Yeni ürün ile şubeye gitmeye gerek kalmayacak. Bu ürünümüzde çözüm getirdiğimiz bir konu da müşterilerimizin şube ziyaretleri. Müşterilerimizin, hesaplarının her ay hangi faiz oranından güncelleneceği hususunda bilgi almak için şubelere gitme alışkanlığı bulunuyordu. Ara Dönem Getirili Mevduat Hesap ile getiri önceden planlandığı için şubeye gitmeye de gerek kalmıyor. Diğer bir konu ise faizlerin artması ya da düşmesiyle ilgili kaygılardı. Bu hesapla artık müşterilerimiz hesaplarını yıllık bağlayarak periyodik dönemlerde ne kadar faiz geliri elde edeceğini bilecek. Sabit faiz gelirinin avantajlarından yararlanacak. Böylelikle her ay hesap güncelleme derdi de sona erecek."