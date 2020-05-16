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Spor

VakıfBanklı voleybolcu Isabelle Haak'tan sağlık çalışanına teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:57:24 -
VakıfBanklı voleybolcu Isabelle Haak'tan sağlık çalışanına teşekkür

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak, koruyucu ekipmanının arkasına "Haak" yazan sağlık görevlisi Gökhan Yılmaz'a video mesaj gönderdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanı Gökhan Yılmaz'a teşekkür eden Haak, "Fotoğrafın için teşekkür ediyorum. Türkiye'ye dönünce imzalı formamı göndereceğime söz veriyorum. Sana ve tüm sağlık çalışanlarına tüm yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum. Lütfen dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

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