  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Fitreyi Ramazan Ayı'nda vermek şart mıdır?

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?
için kalan
Spor

VakıfBank’ın yıldızı Isabelle Haak’tan sağlık çalışanına teşekkür

VakıfBank’ın İsveçli voleybolcusu Isabelle Haak, koruyucu ekipmanının arkasına ’Haak’ yazan sağlık görevlisi Gökhan Yılmaz’a ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:24:17 -
VakıfBank’ın yıldızı Isabelle Haak’tan sağlık çalışanına teşekkür

VakıfBank’ın İsveçli voleybolcusu Isabelle Haak, koruyucu ekipmanının arkasına ’Haak’ yazan sağlık görevlisi Gökhan Yılmaz’a ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.


VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak, koruyucu ekipmanının arkasına ’Haak’ yazan sağlık görevlisi Gökhan Yılmaz’a video mesaj gönderdi. Gökhan Yılmaz’a teşekkür eden Haak, "Fotoğrafın için teşekkür ediyorum. Türkiye’ye dönünce imzalı formamı göndereceğime söz veriyorum. Sana ve tüm sağlık çalışanlarına tüm yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum. Lütfen dikkatli olun" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı