VakıfBank’ın yıldızı Isabelle Haak’tan sağlık çalışanına teşekkür

VakıfBank’ın İsveçli voleybolcusu Isabelle Haak, koruyucu ekipmanının arkasına ’Haak’ yazan sağlık görevlisi Gökhan Yılmaz’a ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak, koruyucu ekipmanının arkasına ’Haak’ yazan sağlık görevlisi Gökhan Yılmaz’a video mesaj gönderdi. Gökhan Yılmaz’a teşekkür eden Haak, "Fotoğrafın için teşekkür ediyorum. Türkiye’ye dönünce imzalı formamı göndereceğime söz veriyorum. Sana ve tüm sağlık çalışanlarına tüm yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum. Lütfen dikkatli olun" dedi.