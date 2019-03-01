VakıfBank Spor Kulübü’nün yeni başkanı Mehmet Emin Özcan oldu

VakıfBank Spor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı sonrasında VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, kulüp başkanı oldu.

VakıfBank’ın sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla kurduğu VakıfBank Spor Kulübü’nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Genel Kurulda oluşan yönetim kurulunun ilk toplantısında alınan kararla VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, kulüp başkanı oldu.

"Hizmet bayrağını daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz"

Yönetim kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Mehmet Emin Özcan, ’’Ülkemize büyük mutluluklar yaşatan, sayısız şampiyonluklar kazanan kulübümüze görevi süresince başarıyla hizmet eden, kulübümüzün kurumsallaşmasında ve özellikle son yıllardaki şampiyonluklarda sonsuz katkıları bulunan Osman Demren ve yönetimine teşekkür ediyorum. Demren ve ekibi, ayrıca Türkiye’nin en iyi spor komplekslerinden biri olan VakıfBank Spor Sarayı’nın yapılmasına da büyük emek vermiştir” dedi.

Yeni Yönetim kurulu ile birlikte devraldıkları hizmet bayrağını daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini kaydeden Özcan, “Görev değişiminin kulübümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kulübümüzün önümüzdeki dönemde de başarılarına yenilerini eklemesi için gereken her türlü desteği vermeye ve kulübümüzün yanındaki güç olmaya devam edeceğiz. Sporda dünyanın zirvesinde bulunan VakıfBank markası bundan sonra da yoluna emin adımlarla devam edecektir” şeklinde konuştu.

VakıfBank Spor Kulübü’nün Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Mehmet Emin Özcan - Yönetim Kurulu Başkanı

Abdi Serdar Üstünsalih - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü

Şuayyip İlbilgi - Yönetim Kurulu Üyesi - Sayman

Mikail Hıdır - Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Ecesoy - Yönetim Kurulu Üyesi

Alp Tolga Şimşek - Yönetim Kurulu Üyesi

Arzu Örsel - Yönetim Kurulu Üyesi

Ersin Özoğuz - Denetim Kurulu Üyesi

Ferkan Merdan - Denetim Kurulu Üyesi

Sibel Sağman - Denetim Kurulu Üyesi