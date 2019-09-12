0553 313 94 23

VakıfBank gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu düzenlemeye başladı

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi:- "Geçen yıl Türkiye’nin ilk e-teminat mektubu işlemini gerçekleştirdik. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün sisteme entegre olmasıyla birlikte VakıfBank olarak gümrük işlemlerinde de e-teminat mektubu düzenlemeye başladık"- "Elektronik Teminat Mektubu Platformu projesi kapsamında teminat mektubu düzenlenmesi, vadelerin güncellenmesi, teminat mektubunun tazmini, iadesi veya ibrası işlemleri online olarak yapılabiliyor"

12 Eylül 2019 Perşembe 10:29
VakıfBank gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu düzenlemeye başladı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, geçen yıl Türkiye’nin ilk e-teminat mektubu işlemini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün sisteme entegre olmasıyla birlikte VakıfBank olarak gümrük işlemlerinde de e-teminat mektubu düzenlemeye başladık." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre 2018'de uygulamaya alınan Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) projesinde ilk e-teminat mektubunu kullandıran VakıfBank, bu alandaki ilk kamu uygulamasında da öncü rolüne devam ediyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün sisteme entegre olmasıyla başlayan yeni dönemde, VakıfBank teminat mektuplarının elektronik ortamda paylaşılmasını ve düzenlemesini sağlayan ilk bankalardan biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, çağdaş bankacılık uygulamalarıyla sektörde dijitalleşmeye öncülük etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Geçen yıl başlayan uygulama kapsamında Türkiye'nin ilk e-teminat mektubu işlemini gerçekleştirdiklerini anımsatan Çelebi, "Şimdi de bu uygulamanın kamu ayağında deneyimlerimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün sisteme entegre olmasıyla birlikte VakıfBank olarak gümrük işlemlerinde de e-teminat mektubu düzenlemeye başladık." ifadelerini kullandı.

- "Milli ekonomimize katkı sunuyoruz"

Çelebi, ETMP kapsamında teminat mektubu düzenlenmesi, vadelerin güncellenmesi, teminat mektubunun tazmini, iadesi veya ibrası işlemlerinin online olarak yapılabildiğini belirtti.

Böylece fiziki teslimin, iade süreçlerinin ortadan kalktığını ve zaman tasarrufu sağlandığını ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"İlgili kişilerce teminat mektuplarının takibi kolaylıkla ve güvenle yapılabiliyor. Teyit almaya gerek kalmamasıyla gerçek dışı mektup şüphesinin önüne geçilebiliyor. Posta maliyeti azalıyor ve kâğıt tasarrufu sağlanıyor. Gümrüklerdeki yeni dönemin dijitalleşmede önemli bir kilometre taşı olduğunu görüyoruz. Çağdaş bankacılık anlayışımızı yansıtan bu uygulamayla hem müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor hem de milli ekonomimize katkı sunuyoruz. Bu uygulama ile işlemler daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilirken birçok riskin sıfırlaması da sağlanıyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla ekonomimize olan katkısı daha net bir şekilde görülecektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:29
  1. e-Teminat Mektubu
  2. Vakıfbank
  3. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmara’da toplu sünnet şöleni
    1. Marmara’da toplu sünnet şöleni
    2. İsrail güçlerinden Filistinli..
    3. Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 39..
    4. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
    5. TAV’dan girişimcilere tanıtım desteği
    6. Sınırda helikopter hareketliliği
    7. Saksıda kaçak silah
    8. İmamoğlu'na Ahmet Türk tepkisi!..
    9. ’Gül Biberi’ tezgâhların gözdesi
    10. İsrail güçleri gece baskınlarında 11..
    11. TEKNOFEST’te son 5 gün
    12. 11 yaşındaki milli sporcu 7 yıla 38..
    13. Lazeric Jones, Galatasaray Doğa..
    14. Turkcell temettü ödemesini tek seferde..
    15. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81..
    16. Altay, galibiyete odaklandı
    17. Ahlat’ta yabancı uyruklu kaçak..
    18. Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya hiçbir..
    19. SOCAR Türkiye’de üst düzey atama
    20. Endonezya'nın ilham figürü: Baharuddin..
    21. Girne patlama sonrası görüntülendi
    22. Başkan Soyer’den sinema sektörüne iki..
    23. "Institut du Bosphore 10. Yıllık..
    24. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "81..
    25. Galatasaray HDI Sigorta'da hazırlıklar..
    26. Didim’de 41 düzensiz göçmen yakalandı
    27. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak..
    28. İŞKUR öğretmen alımı 2019! İşte,..
    29. Genç cimnastikçilerin hedefi 2020 Tokyo
    30. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7..
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı