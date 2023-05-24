VakıfBank finansın kalbinde İstanbul Finans Merkezi’nde
Bu yıl 69’uncu yaşını kutlayan ve kurulduğu günden beri toplumun farklı kesimlerini kucaklayan VakıfBank, İstanbul Finans Merkezi’ne taşınma heyecanını reklam filmi ile paylaştı.
Film, VakıfBank’ın marka yüzü Tolga Sarıtaş’ın kendisine VakıfBank’ın adresini soran birine, bankanın İstanbul Finans Merkezi’ndeki yeni adresini tarif ederken aynı zamanda kurulduğu günden bugüne insanların kalbinde özel bir yer edindiğini sıcak bir dille aktarıyor. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın da yer aldığı filmde, VakıfBank oyuncularının 6. kez Türkiye’ye getirdikleri CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası’nı finansın kalbindeki yeni binaya getirdiği sahneler de yer alıyor. VakıfBank’ın, çevre dostu özellikleriyle LEED Gold Sertifikası sahibi olan ve binlerce yıllık vakıf kültüründen çizgiler taşıyan yeni merkezine taşınmasını vurgulayan film, Papillon İstanbul imzası taşıyor.