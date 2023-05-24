  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdulkadir Selvi’den, Kılıçdaroğlu’nun uykularını kaçıracak teklif

HDP Gençlik Teşkilatı'ndan ilk açıklama: 'Ümit Özdağ varsa biz yokuz!'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bile kabul etti! Erdoğan'la ilgili öyle bir itiraf yaptı ki…

2008 ekonomik krizini bilen isimden piyasaları karıştıracak tahmin pes dedirtti! Çin'i fena vuracak...

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Vay anam vay! Rezalet ki ne rezalet

Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır sonunda bunu da dedi! Sende hiç mi utanma yok?

Projeye bakın: Özdağ içişleri bakanı, Kaftancıoğlu MİT müsteşarı... Pervin Buldan'ı da Savunma Bakanı yapın bari!

Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı! Hadi, buna da cevap verin bakalım

Arsa mı araba mı? Mert Başaran öyle bir örnek verdi ki yok artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekonomi VakıfBank finansın kalbinde İstanbul Finans Merkezi’nde
Ekonomi

VakıfBank finansın kalbinde İstanbul Finans Merkezi’nde

Yeniakit Publisher
2023-05-24 19:18:00 -
VakıfBank finansın kalbinde İstanbul Finans Merkezi’nde

Bu yıl 69’uncu yaşını kutlayan ve kurulduğu günden beri toplumun farklı kesimlerini kucaklayan VakıfBank, İstanbul Finans Merkezi’ne taşınma heyecanını reklam filmi ile paylaştı.

Film, VakıfBank’ın marka yüzü Tolga Sarıtaş’ın kendisine VakıfBank’ın adresini soran birine, bankanın İstanbul Finans Merkezi’ndeki yeni adresini tarif ederken aynı zamanda kurulduğu günden bugüne insanların kalbinde özel bir yer edindiğini sıcak bir dille aktarıyor. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın da yer aldığı filmde, VakıfBank oyuncularının 6. kez Türkiye’ye getirdikleri CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası’nı finansın kalbindeki yeni binaya getirdiği sahneler de yer alıyor. VakıfBank’ın, çevre dostu özellikleriyle LEED Gold Sertifikası sahibi olan ve binlerce yıllık vakıf kültüründen çizgiler taşıyan yeni merkezine taşınmasını vurgulayan film, Papillon İstanbul imzası taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23