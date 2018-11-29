VakıfBank Çin yolcusu

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na katılmak için Çin'e gidiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 4-9 Aralık tarihlerinde Shaoxing kentinde düzenlenecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda "Avrupa'nın en büyüğü sıfatıyla" mücadele edecek sarı-siyahlı takımın yarın Çin'e gideceği belirtildi.

Üst üste ikinci kez dünya sıralamasında zirveye ulaşmak için sahaya çıkacak VakıfBank, A Grubu'nda Çin'in Zhejiang, İsviçre'nin Volero Le Cannet ve Brezilya'nın Minas Tenis Clube takımlarıyla mücadele edecek.

Gruptaki ilk maçını 4 Aralık Salı günü TSİ 15.00'de Zhejiang ile yapacak sarı-siyahlılar, ikinci maçında 5 Aralık Çarşamba günü TSİ 09.00'da Volero Le Cannet ile karşılaşacak. VakıfBank, gruptaki son maçını ise 7 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de Minas Tenis Clube ile oynayacak.



