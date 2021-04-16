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Ekonomi Vakıfbank 67 yaşında
Ekonomi

Vakıfbank 67 yaşında

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 1954 yılında kurulan VakıfBank, 67’nci yaşını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 11:49:00 -
Vakıfbank 67 yaşında

Dijital ortamda bin 500 üst düzey yöneticinin katılımıyla geleneksel 15 ve 20 yıl kıdem ödülleri verildi. 400’e yakın çalışan kıdem ödülüne lâyık görüldü. Ayrıca Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, 20 bin çalışana video mesajla seslendi. Üstünsalih, asırların emanetçisi VakıfBank’ın 67 yaşını tamamladığını belirtti.

Sorumluluğumuzun bilincindeyiz

Üstünsalih, şunları kaydetti: “Pandemi koşulları bizi iki yıldır aynı salonda buluşmaktan alıkoyuyor olsa da biz her zaman ve her koşulda gücünü gösteren büyük bir aileyiz. Bankamızın 67 yıllık tarihi nice başarılarla dolu. Aklımızı, yüreğimizi ve emeğimizi ortaya koyarak, hep birlikte inşa ettiğimiz başarılar saymakla bitmez. 84 milyonun daima yanında olmak bizim tarihi görevimiz. Taşıdığımız bayrağın büyük sorumluluğunun bilincindeyiz.

Reel sektöre kesintisiz destek

VakıfBank, 2020 yılında, aktif büyüklüğünü yüzde 66.6 oranında arttırarak 700 milyar TL’ye çıkardı ve Türkiye’nin en büyük ikinci bankası oldu. Bankamız, 67 yıllık tarihi boyunca ülkemizin kalkınmasına, refah seviyesinin artmasına katkıda bulunmuş; özellikle zorlu dönemlerde reel sektöre ve hanelere desteğini daha da arttırmıştır. İçinden geçtiğimiz pandemi döneminde de aynı şevkle çalışmayı sürdürdük. Finansal sistemin sağlıklı şekilde çalışması ve kaynakların doğru alanlarda kullanılması için elimizden geleni yaptık. Ürün ve hizmetleriyle reel ekonomiye katma değer sağlayan sektörleri kesintisiz şekilde destekledik. Bireysel tarafta yerli üretimin ve sosyal hayatın desteklenmesine yönelik paketler açıkladık. Önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisinin ve müşterilerimizin yayında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.”

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