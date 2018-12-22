Vakıf Katılım’dan konut sektörüne büyük destek

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, konut finansmanında 120 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0.98 seviyesine çekti.

Kampanya kapsamında Vakıf Katılım’la aktif (kredili)olarak çalışmakta olan konut üretici firmalarından satın alınacak konutlarla sınırlı olmak üzere aylık %0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle, 500 Bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vakıf Katılım olarak bu güne kadar reel ekonominin gelişimi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirdik. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize en uygun maliyetle finansman desteği sağlama vizyonu ile çalışmalarımıza yön verdik. Şimdi de gerek uygun maliyetlerle ev sahibi olmak isteyen müşterilerimize destek vermek gerekse konut stokunu eriterek ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne can vermek amacıyla, halihazırda müşterimiz olan ya da kurumumuzla aktif(kredili) olarak çalışan konut üreticisi firmalarından alınacak konutlar için konut finansmanı kar oranımızı 0.98 seviyesine çektik.Yapılan kampanyada konut finansmanıkar oranını aylık %1,78 olarak belirledik. Bizlerleaktif (kredili) olarak çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da kampanyamız kapsamında sorumluluk alarak maliyetin bir kısmını üstlenecek ve bu sayede oran müşterilerimize %0,98 olarak yansıyacaktır. Kampanyamız sayesindebir yandan firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik önemli katkı sağlanırken, bir yandan da konut almak isteyen kişiler düşük maliyetle konut sahibi olma imkanına kavuşacaklar” dedi.