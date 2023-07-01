Vakıf Katılım’dan KOBİ’lere avantajlar

Vakıf Katılım, 34 yılı aşkın tecrübesiyle KOBİ’lere ve mikro işletmelere e-dönüşüm hizmeti sunan Mikrogrup’la iş birliği yaptı. İş birliği, e-faturaya geçişin zorunlu hale geleceği 1 Temmuz 2023 öncesinde gerçekleştirildi.

Atılan bu adım sayesinde Mikrogrup’un e-dönüşüm hizmetlerini kullanmak isteyen işletmeler, Vakıf Katılım’ın sunduğu avantajlardan yararlanabilecek. Yeni bir dönem başlayacak.

Hayırlı olsun

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, KOBİ’ler, mikro işletmeler, girişimcilerin özel hizmet verdikleri; özel ürünler geliştirdikleri kategoriler olduğunu belirtti. Göktaş, şunları söyledi:

“Tüzel müşterilerimizden henüz e-dönüşüm sistemine entegre olmayanların Mikrogrup üzerinden bu hizmeti almalarına yönelik bilgilendirme yapma gayesindeyiz. Bu amaçla dönüşüme giden müşterilerimize uzun soluklu indirim imkânları sunulacak. Bunların kurumumuz hizmetlerinden avantajlı şekilde faydalanmaları söz konusu olabilecek. Mikrogrup’la yapacağımız ilave iş birlikleriyle müşterilerimizin elde edecekleri faydaları azami seviyeye getirerek karşılıklı kazan-kazan elde etmemiz söz konusu. İş birliğimiz KOBİ’ler, mikro işletmeler, girişimciler ve bizler için hayırlı olsun.”

E-Fatura'ya hızlı geçiş

Mikrogrup Üst Yönetcisi (CEO) Tunç Taşman da müşterilerine anahtar teslim yaklaşımıyla tüm e-dönüşüm bileşenlerini kapsayan, zahmetsiz ve kolay bir entegrasyon hizmeti sunduklarını ifade etti.

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Taşman, “Ekiplerimizin ücretsiz olarak yaptığı anahtar teslim e-fatura hizmetiyle uçtan uca mali mühür başvurusundan aktivasyona, eğitimden sistemin hayata geçirilmesine kadar tüm süreç uzman e-fatura danışmanlarımız tarafından yürütülmekte. Bu hizmetimizle Vakıf Katılım müşterileri, bir iş günü içinde e-faturaya geçiş olanağı bulabilecek” dedi.