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Vakıf Katılım'dan Akit'e anlamlı ziyaret

Türkiye’de katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:57
Vakıf Katılım'dan Akit'e anlamlı ziyaret

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’de bulunan merkez binasında gerçekleşen ziyarette, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş; Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Müdürü Osman Nuri Karahasanoğlu ile görüştü. Vakıf Katılım Kurumsal İletişim Müdürü Ahmet İkizoğlu ve Kurumsal İletişim Yönetmeni Selçuk Aydemir’in de katıldığı ziyarette, Reklam Genel Müdür Yardımcımız İsa Özgüller de hazır bulundu.

Görüşmede, Türkiye ve dünya gündeminin yanı sıra faizsiz bankacılığının önemine dikkat çekildi. İkram Göktaş; samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonunda, Mustafa Karahasanoğlu’na üzerinde Vakıf Katılım’ın logosunun yer aldığı özel işlemeli bir vazo hediye etti. Mustafa Karahasanoğlu ve Nuri Karahasanoğlu ise, ziyareti ve nazik hediyesinden dolayı İkram Göktaş’a teşekkürlerini sunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:57
  1. Vakıf Katılım Bankası
  2. akit gazetesi

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