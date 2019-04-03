Vakıf Katılım’dan 2018’de 325.4 milyon lira kâr

Vakıf Katılım’ın 2018 yıl sonunda net dönem kârı 325,4 milyon lira oldu. 2018 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre Vakıf Katılım geçen yıl 15,1 milyar TL fon toplarken, ülke ekonomisine nakdi ve gayri nakdi toplam 19,1 milyar TL destek sağladı.

2018’de 42 ilde 91 şubeye ulaştı

Geçen yılı sonu itibarıyla toplam 325,4 milyon TL net kâr elde eden Vakıf Katılım’ın aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 58,6 artışla 21 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde öz kaynakları 1 milyar 527 milyon TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 13,6 oldu. Vakıf Katılım, tüm Türkiye’yi kapsama stratejisi doğrultusunda 2018 yılı içerisinde 28 yeni şube açarak 42 ilde toplam 91 şubeye ulaştı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, tecrübeli yönetim, sürekli gelişen dağıtım kanalları, dinamik operasyon sistemleri ve özverili çalışanlar sayesinde son derece başarılı bir seneyi geride bıraktıklarını belirtti.

Aktif büyüklüğü 21 milyar TL

Üçüncü faaliyet yılı olan 2018’de aktif büyüklüğün bir önceki yıla göre yüzde 58,6 artışla 21 milyar TL’ye yükseldiğini bildiren Göktaş, şunları kaydetti: “2018 yılında gerek güçlü fonlama kaynaklarımız gerekse öz kaynağımızla reel sektöre desteğimizi artırarak nakdi ve gayri nakdi 19,1 milyar TL fon kullandırdık. Halkımızın Vakıf Katılım markasına gösterdiği teveccüh ve güvenin bir sonucu olarak topladığımız fonları yüzde 50,5 arttırarak 15,1 milyar TL’ye ulaştık. Başarılı performansımızı sürdürdüğümüz 2018 yılında 325,4 milyon TL net kâr kaydederek gerek aktif kârlılığında (yüzde 1,9) gerekse öz kaynak kârlılığında (yüzde 25,2) bankacılık sektörünün ilk sıralarında yer almaktayız. Strateji ve hedeflerimiz kapsamında şubeleşme çalışmalarımızı 2018 yılında da sürdürdük ve şu anda 42 şehirde 91 şubemizle müşterilerimize hizmet veriyoruz.”

“Türkiye’nin Milli Altın Bankası olma hedefimiz var”

İkram Göktaş, katılım bankacılığı sektörünün en hızlı büyüyen kurumu olduklarını belirterek, 2019’a ilişkin hedefleri hakkında şunları kaydetti: “Önümüzdeki dönemde bireysel ve KOBİ müşteri sayımızı daha da artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirip, daha fazla kişiyi katılım bankacılığıyla tanıştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sağlıklı bilanço yapımızı koruyarak emin adımlarla hızla büyümeye devam edeceğimiz 2019 yılında, 110 şubeye ulaşarak Türkiye genelindeki kapsama alanımızı genişletmeyi planlıyoruz. Vakıf Katılım olarak, Türkiye’nin Milli Altın Bankası olma hedefini stratejik hedef olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin Milli Altın Bankası olma hedefine doğru önemli adımlar atacağız.”