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Vakıf Katılım’dan 16.4 milyar tl destek

Vakıf Katılım, 2018’in ikinci çeyreğinde 13,1 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 16,4 milyar TL finansman desteği sağladı.

14 Ağustos 2018 Salı 09:47
Vakıf Katılım’dan 16.4 milyar tl destek

Net kârını 123,7 milyon TL’ye çıkaran kurum, aktiflerini 2017 sonuna göre yüzde 34 artırarak 17,7 milyar TL’ye taşıdı. KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Vakıf Katılım, şube sayısını da 77’ye çıkarttı. 2018 ikinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür İkram Göktaş, büyük bir titizlikle ve gayretle yürüttükleri çalışmalar neticesinde önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını söyledi. 2023’te sektör lideri olma yolunda emin adımlarla yol aldıklarını dile getiren Göktaş, “Sergilediğimiz başarılı performans doğrultusunda şube ağımızı da hızla genişletmeye devam ediyoruz. Hedefimiz 100 şube ile bin 200 çalışan sayısına ulaşmaktır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:47
  1. Vakıf Katılım
  2. Dolar
  3. kur

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