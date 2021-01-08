Vakıf Katılım yönetiminde yeni atamalar yapıldı

Danışma Komite Üyeliği’ne ise Prof. Dr. Mürteza Bedir getirildi. Finans sektörüne yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran başkanlığında düzenlenen Genel Kurul toplantısında önemli kararlar aldı. Kurum, toplantıda Yönetim Kurulu’na iki, Danışma Komitesi’ne ise bir üye ataması yapıldığını duyurdu. Buna göre Vakıf Katılım’ın yeni Yönetim Kurulu üyeleri Burhan Ersoy ve Prof. Dr. Servet Bayındır oldu. Danışma Komite Üyeliği’ne ise Prof. Dr. Mürteza Bedir seçildi.