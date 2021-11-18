Vakıf Katılım Osmaniye TSO’yla protokol imzaladı

Protokole göre oda üyeleri, bankanın avantajlı ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanabilecekler. Finansmana daha rahat ulaşabilecekler.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ekonomik istikrarın teminatı olan KOBİ’lerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç duyduklarını aktardı.

KOBİ’lerin yanlarında

Gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolunun KOBİ’lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmalarıyla gerçekleşebileceğini belirten Göktaş, şunları söyledi: “Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ’lerimizin yanlarında olduk. Özellikle salgın döneminde desteğimizi daha da artırarak esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.

Avantajlarla dolu ürün

Osmaniye şubemizin Osmaniye TSO’yla imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. Oda üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize bekliyoruz.”