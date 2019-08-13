Konut kredi oranları ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında 3 kamu ve 2 katılım bankası konut kredi faiz oranlarını 0.99'a indirmesiyle birlikte bankalar da konut kredi oranlarını 0.99 oranına çekti. Bankaların kredi oranlarını düşürmesinden sonra ev alacaklar banka kredi oranlarını araştırmaya başladı. Konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar faiz batağına bulaşmamak için faizsiz bankaların konut kredi oranlarını araştırıyor. Peki Vakıf Katılım, konut finansmanında 250 bin lira için 180 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine çekti. Vakıf Katılım konut kredi oranı ne kadar?

Vakıf Katılım’dan yapılan açıklamaya göre, oran, 250 bin lira - 500 bin lira arası tutarlar için yüzde 1,19 olarak, 500 bin lira -1 milyon lira arası tutarlar için yüzde 1,29 olarak, 1 milyon lira ve üzeri tutarlar için yüzde 1,39 olarak belirlendi.