Vakıf Katılım İzmit Şubesi açıldı

Vakıf Katılım’ın İzmit Şubesi, düzenlenen törenle açıldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Şubeleşmeye önümüzdeki yılda da devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl 110-115, belki 120 şubeyi zorlayacağız” dedi. İkram Göktaş, Gebze’den sonra ikinci şubelerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Vakıf Katılım olarak KOBİ bankacılığına odaklanmak istediklerini ifade eden Göktaş, “Hükümetin yeni ekonomik planında desteklediği sektörlerde faaliyet gösteren, özellikle ihracata, ithal ikamesine, istihdama ve imalata yönelik şirketleri destekleme arzusundayız. Burada nihai hedef, hem hükümetin ekonomi politikalarını desteklemek hem cari açığı kapatıcı kurumlara destek vermek” şeklinde konuştu.