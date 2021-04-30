Vakıf Katılım Güvenli Ödeme Sistemi’ni uygulamaya aldı

Yakup Sarıçiçek

Noterler bünyesinde gerçekleştirilen araç alım satım işlemlerinde dolandırılma riskini sıfırlayan sistem sayesinde işlemler dijital olarak gerçekleştirildiği için taraflar nakit taşıma yükünden de kurtuluyor.

Endişeler ortadan kalktı

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Güvenli Ödeme Sistemi’yle ikinci el araç alım satımında müşterileri için endişe oluşturan tüm unsurları ortadan kaldırdıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Bu düzenlemeyle dijital kanallarımızdan başlatılacak talimat sonrasında satış yapacak müşterimizin ve aracı alacak kişinin noterde yapacağı alım-satım işlemleri kurumumuz aracılığıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu sistem, kurumumuzun Güvenli Ödeme hesabına alıcı tarafından aktarılan tutarın işlem öncesi blokeye alınması; satış gerçekleştiğinde de Türkiye Noterler Birliği sisteminden gelen referans koduyla satıcıya paranın gönderilmesi şeklinde işliyor.” Göktaş, dijital alanda yürüttükleri çalışmalara aralıksız devam ettiklerini de bildirdi.