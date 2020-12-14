  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vakıf Katılım, belediyelere 600 milyon liralık yeşil enerji desteği planlıyor
Ekonomi

Vakıf Katılım, belediyelere 600 milyon liralık yeşil enerji desteği planlıyor

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji alanında 50 belediyeye toplam 600 milyon TL yeşil enerji yatırım desteği yapmayı planlıyoruz" - "Milli enerji kaynaklarına yaptığımız bu yatırımla 40 bin haneye enerji sağlamış olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:15:40 -
Vakıf Katılım, belediyelere 600 milyon liralık yeşil enerji desteği planlıyor

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, belediyelerin akıllı yenilenebilir enerji ve akıllı şehir projelerine 600 milyon liralık destek sağlamayı planlıyor.

Vakıf Katılım'ın açıklamasına göre, banka, ülke ekonomisine değer katacak çalışmalara destek olmayı sürdürüyor.

Banka, Türkiye'nin enerji konusundaki cari açığının azalmasına ve belediyelerin ekonomik anlamda daha da güçlenmesine destek olmak amacıyla, Güneş Enerjisi Santrali (GES), Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), Jeotermal Enerji Santralleri (JES) ve Biyokütle Enerji Santralleri gibi yenilenebilir enerji projelerinde belediyelerle iş ortaklıkları gerçekleştirirken, bir yandan da akıllı şehir projelerini finanse ediyor.

Başlangıç olarak 10'un üzerinde belediyeye GES projesi ile ilgili destek veren Vakıf Katılım, otopark, ulaşım, tarım, sağlık hizmetleri ve atık yönetimi konularında beledilerin akıllı şehir çalışmalarına da finansal kaynak sunuyor.


- "40 bin haneye temiz enerji sağlamayı hedefliyoruz"


Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından oldukça zengin olduğunu bildirdi.

Bu enerji kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanımının hem çevrenin korunmasına, hem belediyelerin ve ülkenin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Göktaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Vakıf Katılım olarak bizler de milli ekonomiyi destekleme vizyonumuzdan hareketle belediyelerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacakları yatırımlar ile akıllı şehir projelerine destek olmaya başladık. İş birliği yaptığımız belediyelerin parkları, bahçeleri şimdi temiz enerji ile aydınlanıyor. Aldığımız sonuçlardan çok mutluyuz. Elbette önümüzdeki dönemde bu alanda yapacağımız çalışmaları daha da genişletmek istiyoruz. Yenilenebilir enerji alanında 50 belediyeye toplam 600 milyon TL yeşil enerji yatırım desteği yapmayı planlıyoruz."

Göktaş, milli enerji kaynaklarına yaptıkları bu yatırımla 40 bin haneye enerji sağlamış olacaklarını belirterek, ülkenin gelişimine destek olacak tüm uygulamalara ve çalışmalara en büyük desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran Meclisi karıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret kavgaya sebep oldu
Dünya

İran Meclisi karıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret kavgaya sebep oldu

İran Parlamentosu'nda İranlı ve Azerbaycanlı milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Dağlık Karabağ’da flaş gelişme! Rusya'nın karargahını bastılar
Dünya

Dağlık Karabağ’da flaş gelişme! Rusya'nın karargahını bastılar

Azerbaycan-Ermenistan savaşında ateşkes ihlali dün yapıldı. Erivan yönetimi ateşkesi bozsa da kendi içerisinde büyük bir kriz yaşıyor. Ermen..
İranlı vekil Ahmedi Biğeş'ten skandal Türkiye sözleri
Dünya

İranlı vekil Ahmedi Biğeş'ten skandal Türkiye sözleri

İran Meclisinin Genel kurulunda milletvekili Mahmud Ahmedi Biğeş, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tepki çeken açıklamalara..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay