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Vakıf Katılım, 9 ayda yüzde 41 büyüdü

Bu yılın üçüncü çeyreğinde 12,8 milyar TL fon toplayan Vakıf Katılım, net kârını 223,2 milyon TL’ye çıkardı.

13 Kasım 2018 Salı 10:49
Vakıf Katılım, 9 ayda yüzde 41 büyüdü

Vakıf Katılım, 2018 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde 12,8 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 19,1 milyar TL finansman desteği sağlayan Vakıf Katılım, net kârını 223,2 milyon TL’ye çıkardı.

18.6 milyarlık aktif büyüklük

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, büyük bir gayretle yürüttükleri faaliyetleri neticesinde son derece başarılı bir çeyrek dönemi daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Vakıf Katılım olarak, 2017 sonuna göre yüzde 41’lik bir büyüme sergiledik ve 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Kullandırdığımız fonlarımız 19,1 milyar TL, topladığımız fonlar da 12,8 milyar TL oldu. Kârlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 223,2 milyon TL net kâr elde ettik. Aynı süreçte öz kaynaklarımız 1,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde yüzde 16,13 olarak kaydedildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:49
  1. Vakıf Katılım
  2. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

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