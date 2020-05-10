Vakıf Haftası sosyal medya etkinlikleriyle kutlanacak

ANKARA (AA) - Vakıf Haftası etkinlikleri, "Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" temasıyla yarın başlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Vakıf Haftası'nın bu sene de 11-17 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile Türkiye genelinde kutlanmasının öngörüldüğü ancak Kovid-19 salgını nedeniyle etkinliklerin sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçları kanalıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Haftanın bu seneki temasının "Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" olduğu belirtilen açıklamada, "Bugün dünya gündeminin en önemli başlıklarını oluşturan, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi kavramların vakıf olgusunun tam merkezinde yer aldığı düşünüldüğünde, medeniyetimizin yapı taşı niteliğindeki vakıf şuuruna dikkat çekilmesi, vakıf kurulmasına teşvik edilmesi, vakıf olgusunun ve içerdiği yüce idealler ile zarif duyguların anımsatılması, yaşatılması ve canlı tutulması bakımından sizlerden alacağımız güç ve destek bizler için son derece anlamlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Etkinlikleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesapları ile Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube üzerinden takip edilebileceği kaydedildi.

