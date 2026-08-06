Vakaros RaceSense teknolojisi Türkiye'de ilk kez TAYK – Eker Olympos Regatta'da kullanılacak

Türkiye yelken sporunun en prestijli organizasyonlarından biri olan TAYK – Eker Olympos Regatta, 14. yılında denizde yaşanacak rekabetin yanı sıra, yarış yönetiminde hayata geçireceği teknolojik yenilikle de dikkat çekiyor. Organizasyon kapsamında düzenlenecek TAYK Trofesi 7. Ayak Yat Yarışı'nda, dünyanın önde gelen yelken organizasyonlarında kullanılan Vakaros RaceSense sistemi, Türkiye'de ilk kez bir yat yarışında uygulanacak.

Yelken yarışlarında start sürecinin daha hassas, güvenilir ve şeffaf şekilde yönetilmesini sağlayan RaceSense teknolojisi, GPS tabanlı yüksek hassasiyetli konum verileriyle yarış komitesine önemli avantajlar sunuyor. Sistem sayesinde start hattı ihlalleri anlık olarak tespit edilirken, yarış yönetimi gerçek zamanlı veriler üzerinden daha etkin karar alma imkânına sahip olacak.

Uluslararası standartlarda yarış yönetimi

Uluslararası birçok üst düzey organizasyonda kullanılan RaceSense sistemi, yarış komitesi ile tekneler arasındaki veri iletişimini güçlendirirken, sporcular için de daha adil ve güvenilir bir yarış ortamı oluşturuyor. Teknoloji, özellikle start anında yaşanabilecek belirsizlikleri en aza indirerek yarışların daha sağlıklı şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor.

14–16 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek TAYK Trofesi 7. Ayak Yat Yarışı, bu uygulamayla birlikte Türkiye'de yarış yönetiminde teknolojinin kullanımına yönelik önemli bir kilometre taşı olacak. Organizasyon, denizdeki mücadeleyi ileri teknolojilerle destekleyerek uluslararası standartlarda bir yarış deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yelken sporunda dijital dönüşümün önemli örneklerinden biri olarak gösterilen bu uygulama, 14. TAYK – Eker Olympos Regatta'nın sadece sportif rekabetiyle değil, organizasyonel altyapısı ve yenilikçi vizyonuyla da öne çıkmasını sağlayacak. Yarış yönetiminde verimliliği artıran bu adımın, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki diğer yelken organizasyonlarına da örnek olması hedefleniyor.