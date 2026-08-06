4 aylık rakamlar açıklandı! Türkiye 5G’de uçuşa geçti

Bakan Uraloğlu, haberleşme ve bilişim sektörünün, bugünün en stratejik alanlarından biri olduğunu vurguladı. Uraloğlu, 5G’nin sadece bir teknoloji değil; Türkiye’nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğunu vurguladı.