Vakaların sıfırlandığı şehirde koronavirüs patlak verdi
Gümüşhane Valiliği, ölümcül koronavirüs vaka sayısının artmaya başladığını kaydederek, vatandaşları temizlik, maske ve mesafe kuralları konusunda uyardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Gümüşhane'de 2 gün üst üste hiç yeni vaka görülmediğini açıklamıştı.
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artmaya başladığı belirtilerek vatandaşların tedbirlere uymaya özen göstermeleri istendi.
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli nedenlerle kentte koronavirüs vaka sayısının artmaya başladığı vurgulandı. Tedbirlere uyulması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde vakalar artmaya başladığından..."
"İlimizde koronavirüs vakaları artmaya başladığından değerli vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet etmeleri hem kendi sağlıkları hem de yakınları, sevdikleri ve halkımızın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet edelim."
Koca, 2 gün üst üste vaka görülmediğini açıklamıştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gümüşhane'de 2 gün üst üste hiç yeni vaka görülmediğini açıklamıştı.