Vakaların arttığı kentin belediye başkanı duyurdu: Okulları açmayabiliriz
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs vakalarında artışın devam etmesi halinde okulları açmama ihtimallerinin olduğunu söyledi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Vaka sayıları artmaya devam ederse okulları açamayız” dedi.
Şahinbey ilçesindeki muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te vaka sayılarının artması durumunda okulların açılmayacağını söyledi.
Şahin, programda “Gaziantep Valiliği muhtarlarımızı topladı. Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelememiştik. Muhtarlarımız ile istişare ettik, soruları cevapladık” ifadelerini kullandı.