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Gündem

Vakaların arttığı kentin belediye başkanı duyurdu: Okulları açmayabiliriz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs vakalarında artışın devam etmesi halinde okulları açmama ihtimallerinin olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 18:38:00 -
Vakaların arttığı kentin belediye başkanı duyurdu: Okulları açmayabiliriz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Vaka sayıları artmaya devam ederse okulları açamayız” dedi.

Şahinbey ilçesindeki muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te vaka sayılarının artması durumunda okulların açılmayacağını söyledi.

Şahin, programda “Gaziantep Valiliği muhtarlarımızı topladı. Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelememiştik. Muhtarlarımız ile istişare ettik, soruları cevapladık” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ali Veli

Bu kararı belediye başkanı mı veriyor? 1. Mülki amir Vali değil mi?
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Mert kaya

Acma zaten her yeri kapat .bilim diyorki cocuklara hastalik dokunmuyor.dokunsada onlem alin.bizimkiler diyorki corona var hayat dursun yoksa olursunuz degil corona olursunuz olum oranida yuzde 3....halk da diyorki okul yasak dukkanlar kapali millet korkdu is yok..zaten batiyoruz.batmanin yuzdesi corona olum oranindan yuksek...
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