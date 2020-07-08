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Gündem

Vakaların arttığı il için kritik uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısının en çok arttığı iller arasında gösterdiği Gaziantep'te Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, vatandaşlara "Evlerinizde kalmanız, panik yapmamanız ve tedbirlere uymanız önemlidir" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 19:32:00 -
Vakaların arttığı il için kritik uyarı!

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, son günlerde ilçede yeni tip Kovid-19 koronavirüs salgınında artış olduğunu belirterek, uyarıda bulundu.

Kaymakam Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemizde son günlerde vakalar da ciddi bir artış yaşanmaktadır. Hastalıkla ilgili belirtileri olan vatandaşlarımızın sağlık kurumunu arayarak bildirmeleri gerekmektedir. Hastaneye test talebiyle gitmeyelim. Evlerinizde kalmanız, panik yapmamanız ve tedbirlere uymanız önemlidir" ifadelerini kullandı.

Okullar açılmayabilir

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, vaka sayılarının artması durumunda 2020-2021 sezonunda okulların açılmayacağını ifade etmişti.

Vakaların en çok arttığı iller arasında yer alıyor

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gümüşhane'de 2 gün üst üste hiç yeni vaka görülmediğini açıklamıştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı."

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