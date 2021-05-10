Vakalar yüzde 2500 arttı! 'Hastalar sokaklarda ölecek'

Hindistan'ın ardından Nepal'de de günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Nepal'de dün 8 bin 287 vaka bildirilirken bu geçen ay bildirilen 337 vakadan sonra inanılması güç bir artışa işaret ediyor. Uzmanlar Nepal'in yeni Hindistan olacağını belirtirken vakaların sadece 1 ayda %2500 oranında arttığı uyarısında bulundu.

Öte yandan dün 53 kişinin hayatını kaybettiği ülkede dört hafta önce sadece bir ölüm kayıtlara geçmişti.

Doktorlar hastanelerde yatak sıkıntısı baş gösterdiğini ve Nepal'in de tıpkı Hindistan gibi büyük bir oksijen sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu aktarıyor.

Nepalli doktorlar, ülkede oksijen ve yatak yetersizliği nedeniyle büyük bir kriz uyarısında bulundu.

Katmandu'da İleri Tıp ve Cerrahi Hastanesi Başkanı Dr. Jyotindra Sharma, Kovid-19 hastalarını tedavi eden hiçbir hastanede boş yatak kalmadığını belirterek "Yeterli yatak olsa bile oksijen sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.

Hastanelerin kapasitesinin artırılmasının hemen gerçekleşebilecek bir plan olmadığına işaret eden Sharma, hastaların sokaklarda hayatını kaybedebileceğinden endişe ettiklerini aktardı.



Salgının başından bu yana Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen Dr. Bishal Dhakal yeterli hazırlığa ve kapasiteye sahip olmadıklarını kaydetti.

Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nde de bazı Kovid-19 hastalarının, verandaya yatırılarak oksijen tüpüne bağlandığı görüldü.

Nepal'deki tüm yetkililer ve doktorlar ülkenin bu denli büyük bir krize hazırlıksız yakalandığı görüşünde hemfikir.

Nepal'de ocak ayında Hindistan'ın bağışladığı AstraZeneca aşılarıyla aşılama programına başlanmıştı. Ancak Yeni Delhi yönetimi, salgının Hindistan'da da kötüye gitmesi üzerine ihracata izin vermeyi reddetmişti.

Nepal hükümeti, nisan ayında büyük kentlerde ve kasabalarda karantina uygulamıştı. Katmandu yönetimi bu hafta da hem iç hem dış hat uçak seferlerini askıya almıştı.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu'na göre ülkede sadece geçen hafta Kovid-19 testlerinin %44'ü pozitif sonuç verdi. Uzmanlar bunun binlerce teşhis almamış enfeksiyon bulunduğuna işaret ettiğini söylüyor. Kızılhaç'a göre ülkede toplu ölümlerin başlaması an meselesi.

Uzmanlar Nepal'deki durumun Hindistan'dan bile kötü hale gelebileceği konusunda uyarılar yaparken Katmandu'da Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin cenazelerini için yakılacak ateşlere ordu personeli yardım etmeye başladı.

Üstelik korkutucu gelişmeler bunula da bitmiyor. Dünyanın en yüksek noktasından da kötü haber geldi. Nepal ile Çin’in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınırda yer alan Everest Dağı'nda ilk kez Kovid-19’a geçen ay sonu rastlanmıştı.

BBC'nin hazırladığı son rapora göre Everest'e tırmanan dağcıların 17'sinde koronavirüs görüldü. Son derece az insanın bulunduğu bu bölgede görülen vaka sayısı oldukça korkutucu. ancak Nepal hükümeti Everest'te yaşanan krizi görmezden geliyor ve dağcılar arasında vaka olmadığını söylüyor.