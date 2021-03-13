Vakalar azalınca hizmete girmişti... Uzmanlar açıkladı: Yeniden kapanabilir!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte vatandaşlar tekrar rehavete kapıldı. Özellikle restoranlarda yüzde 50 kuralına geniş ölçüde uyulmadığı görüldü. Uzmanlar, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sabah'a konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal:

"Restoranların çoğunda yüzde 50 kapasite kuralı uygulanmıyor, göz ardı ediyor. Halbuki buna uymazlarsa vaka sayıları patlayacak ve 3 gün sonra yeniden kapanacaklar. Salgının başlangıcından beri zaten hep pik noktasının içerisindeyiz. 1. pikte vaka sayısı 5 bindeydi, 2. pikte 33 binlere kadar çıktı. Şu anda 14 bin vaka var ve bu sayı 1. piktekinin neredeyse 3 katı. Salgın bitmedi, devam ediyor."

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova:

"Kalabalık mekânlarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle restoranlarda belirlenen tedbirlere uyulmadığında vaka sayılarının çok arttığını biliyoruz. Kafe ve restoranlarda kapı, pencerelerin belirli aralıklarla havalandırılması ya da hava sirkülasyonunun düzenli bir şekilde sağlanması bu riski azaltacaktır."

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuba Dal:

"Mekânın en fazla yarısı kadar müşteri alınmalı ve buna kararlılıkla uyulmalı. Masalarda mümkünse en fazla 2 kişi olmalı, 1.5 metre mesafe bırakılmalı ve kapalı yerde uzun saatler yerine kısıtlı süre kalınmalı. Daha önce bazı işletmeler bu kurallara uymamış ve vaka sayıları çok artmıştı."

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

"Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptırıp bağışık olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'sinin Kovid-19 pozitif tanısı aldı. 53'ü hastanede yattı. 5 kişi ise yoğun bakımda tedavi gördü. 5 kişiden 3'ü de taburcu oldu. Bunları hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil. Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları koronavirüs ile mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır."

Türkiye'de son rakamlar

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 148 bin 856 testte 14 bin 941 vaka, 834 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 180 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 34 milyon 843 bin 480, toplam vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, toplam vefat sayısı 29 bin 356, toplam ağır hasta sayısı 1349, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 670 bin 273 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.