Vakalar arttı! Uzmanlardan uyarı geldi

Enfeksiyonların uzun süre etkili olması nedeniyle hastaların tekrar tekrar acil servislere başvurmasının yanlış olduğunu ifade eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp ve Dahiliye Uzmanı Dr. Tayfun Börta, hastalık sürecinde sık sık ek gıda takviyesi ile istirahat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Börta, "Tüm dünyada olduğu gibi hastanelerde başvurularda ciddi bir artış var. Acil servisimizde normal zamanlarda olan başvuruların 1,5 katı gibi bir artış oranı mevcut. Normalde 900-1000 olan hasta girişini şuanda bin 300- bin 500 civarıdır. Sadece Adıyaman'da değil tüm Türkiye'de hatta tüm dünyada küresel bir gribal enfeksiyon artışı mevcut. Mümkün mertebe kalabalık ortamlardan uzak durmak alınabilecek önlemlerden birisidir. Maske takmak bu pandemi döneminde ciddi anlamda koruyuculuğu olan bir önlemdi, maske takılabilir. Yaşlı ve immun sistemi zayıf insanların çok ihtiyaç duymadıkça dışarı çıkmamalarının daha uygun olacağını söyleyebilirim. Vaka sayıları ciddi anlamda bir artış göstermiş, vatandaşlardan duyduğum şey "Hastalandım ama bir türlü iyileşemiyorum" o nedenle acile tekrar tekrar başvurular olmakta, biz vatandaşa bunu tavsiye etmiyoruz. Tekrar tekrar kalabalık ortama girmiş oluyorlar. Hasta bir birey onlarca kişiye bulaştırabilmekte enfeksiyonu. Gribal enfeksiyonlar dün olduğu gibi bugünde destek tedavisiyle atlatılabilmektedir. Gribal enfeksiyon etkilerinin kişiden kişiye değişebileceği bilinmektedir. Gribal enfeksiyon süresinin kişinin bünyesiyle ilgili olmakla beraber destek tedavisi ve istirahatle birlikte genelde bir hafta içinde hastanın rahatlamasını bekleriz. Yani bizim gribal enfeksiyonda vatandaşlarımıza tavsiyemiz dengeli beslenme ve istirahat etmeleridir” diye konuştu.

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