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Dünya Vakalar artınca Japonya sert önlemler aldı
Dünya

Vakalar artınca Japonya sert önlemler aldı

Japonya'da koronavirüs vakalarındaki artış hükümeti Osaka, Hyogo ve Miyagi'de salgına karşı sert tedbirlere mecbur etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 05:36:00 -
Vakalar artınca Japonya sert önlemler aldı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, 3 eyalette Kovid-19 vakalarında ani artış yaşandığını ve daha sert tedbirlerin uygulanması gerektiğini söyledi.

Uygulamanın, daha önce ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) şartları olmadığına dikkati çeken Suga, tedbirlere riayet etmeyenlere cezai yaptırım uygulanacağını belirtti.

Suga, "Bu tedbirler sınırlı bölgede ve sınırlı zamanda virüsün yayılmasını önlemek ve başka bir OHAL ihtiyacını ortadan kaldırmak için gerekli." diye konuştu.

Tedbirler 5 Nisan'dan itibaren Osaka, Hyogo ve Miyagi eyaletinde bir ay yürürlükte olacak.

Uygulama Japonya'da Şoowa Günü, Anayasa Günü ve Yeşil Gün diye bilinen ve 29 Nisan-5 Mayıs tarihlerini kapsayan Ogon Şuukan (Altın Hafta) tatillerini de kapsayacak.

Para cezası

Tedbirler kapsamında restoran ve barlardan akşam en geç 20.00'de kapanmaları talep edilecek. Uymayanlara 200 bin yen (1800 dolar) para cezası kesilebilecek.

Etkinliklere kabul edilecek seyirci sayısı 5 bin ile sınırlanacak. Firmalardan evden çalışan sayılarını artırmaları istenecek.

Kapsam genişletilebilir

Kamu yayıncısı NHK'ye göre Japonya Tıp Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Satoşi Kamayaçi, önlemlerde geç kalındığını belirterek "Bu tedbirlerin uygulanacağı eyaletlerin sayısı artırılmalı." dedi.

Kyodo ajansına konuşan Jichi Tıp Üniversitesinden Prof. Nakamura Yoşikazu, "halkın kayıtsızlığına" dikkati çekerek "İdeal olan alışkanlıkları değiştirmek; tedbirlerin etkili olacağına ikna olmadım." değerlendirmesini yaptı.

Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi de temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları meşalesinin, mart sonunda ülke genelinde başlatılan gezi güzergahında 14 Nisan'da Osaka'ya uğrayacağını; tedbirler kapsamında bu etkinliğin de iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Kabine Başsekreteri Kato Katsunobu, Okinawa ve Okayama'nın da sert tedbirlerin uygulandığı eyaletler kapsamına alınması için değerlendirmelerin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, Kovid-19 varyantlarının ülke geneli yayıldığını, bunların engellenmesi için gerekli çabaların artırılacağını belirtti.

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