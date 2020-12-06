Vaka ve vefat sayıları açıklandı! Bakan Koca'dan 'kısıtlama' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye’de son 24 saatte 30.402 yeni vaka tespit edildi, 6.093 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 195 kişi vefat etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.