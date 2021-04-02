Vaka sayısındaki artış sürüyor!

2 Nisan 2021 Cuma gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Vaka sayısı 40 bin'in üzerinde

Buna göre; 2 Nisan Cuma günü 248 bin 968 test yapılırken, 42 bin 308 yeni vaka, bin 471 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte koronavirüs sebebi ile 179 vatandaşımız hayatını kaybederken, 24 bin 419 hasta da iyleşti.

Dün ilk defa 40 bin'in üzerine çıkmıştı

Vaka sayısı, koronavirüs sürecinde ilk defa dün 40 bin'in üzerine çıkmıştı.