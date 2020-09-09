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Yerel Vaka sayısı yüksek olan ilde maskeler çıkartıldı!
Yerel

Vaka sayısı yüksek olan ilde maskeler çıkartıldı!

Vaka sayısında artışla dikkat çeken Gaziantep'in işlek cadde ve sokaklarında, koronavirüs denetimi yapıldı. Maske takmayan vatandaşlar görüldü ekipler harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:08:00 -
Vaka sayısı yüksek olan ilde maskeler çıkartıldı!

Dünyaya yayılan koronavirüs etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkelerde vaka sayıları ciddi boyutlara ulaştı. Türkiye’de vaka sayılarının artmaması için yeni tedbirler gündeme getirildi.

Sokak düğünleri, kına geceleri başta olmak üzere, cafe ve lokantalara da tedbirler duyuruldu.

Bazı illerde sıkı denetimler arttırıldı. Gaziantep’in işlek sokak ve caddelerinde salgın denetimi yapıldı.

Zorunlu olmasına rağmen bazı vatandaşların tedbirleri hiçe sayarak sokağa maskesiz çıktığı görüldü. Bunun üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.

Kalabalık alanlarda sosyal mesafe kuralları da ihlal edildi. Gaziantep’te en işlek yerler olan Karagöz ve Gaziler'de sık sık uyarılar yapıldı. Ekipler denetimlerini devam ettiriyor.

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