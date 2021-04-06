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Sağlık Vaka sayısı 50 bine dayandı! Güncel tablo dehşete düşürdü!
Sağlık

Vaka sayısı 50 bine dayandı! Güncel tablo dehşete düşürdü!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6 Nisan koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 20:07:00 - 2021-04-06 20:33:09
Vaka sayısı 50 bine dayandı! Güncel tablo dehşete düşürdü!

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 6 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

6 Mart koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 3 oldu.

Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

Vefat sayısı 32 bin 667 oldu

Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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